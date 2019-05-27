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Глава Ширинского района Хакасии напал на корреспондента «России 24». А потом сам обвинил журналистов в провокации. Видео

Общество

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Глава Ширинского района Хакасии, член «Единой России» Сергей Зайцев обвинил в провокации журналиста телеканала «Россия 24». 

«Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», — сказал Зайцев.

Глава Ширинского района Хакасии, член «Единой России» Сергей Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Ивана Литомина. 

Журналист со съемочной группой пришел в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. 

Литомин спросил чиновника о том, насколько целесобразным было расходование бюджетных средств на строительство этого жилья. В ответ глава района разозлился и начал выгонять журналистов из кабинета: он схватил микрофон, толкнул Литомина, а затем повалил его на пол. Присутствующие в кабинете попытались помешать оператору снимать, а затем вывели съемочную группу в коридор.

Следственный комитет начал проверку, а в «Единой России» пообещали, что инцидент рассмотрит партийная комиссия по этике.

«От лица всей партии „Единая Россия“ я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев…», — сказал заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

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Теги:
журналисты, хакасия, nt
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