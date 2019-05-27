ТАСС: в Москве сын бывшего сенатора сбил полицейского

В Москве на Кутузовском проспекте водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил сотрудника ДПС. За рулем находился сын бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова Тимур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль Тимура Галлямова был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов на Кутузовском проспекте в Москве. Во время проверки молодой человек решил уехать, в результате погони он сбил сотрудника ГИБДД. В настоящее время Галлямов задержан», — сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудника ГИБДД госпитализировали с травмами.

Источник ТАСС уточнил, что водителя пытались задержать, когда он остановился на красный сигнал светофора, но Галлямов резко вывернул руль вправо и сбил сотрудника полиции.

Следственный комитет возбудил против водителя уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК).

Амир Галлямов занимал должность сенатора от Амурской области в 2007-2012 годах.