В Госдуме предложили установить систему ГЛОНАСС в такси, чтобы не позволить водителям работать сверх нормы

Все автомобили такси в России необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, чтобы не позволить водителям работать сверх нормы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

«Что изменилось: во-первых, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать ее маршрут от пункта, А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — рассказал депутат.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах работы такси в России, включая сервисы-агрегаторы. Согласно документу, иностранные сервисы должны будут зарегистрироваться и платить налоги в России, а водители — получать именные лицензии и иметь водительский стаж от трех лет.