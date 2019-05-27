Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин победил на праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области. Об этом сообщил секретарь местного отделения партии Виктор Шептий.

«Была конкурентная борьба, участвовали шесть кандидатов, один из них — наш олимпийский чемпион Антон Шипулин. В результате он набрал около 80% по итогам голосования», — сказал он, добавив, что на выходе из кампании предварительного голосования Шипулин обрел новые навыки и компетенции.

Место в парламенте освободилось после того, как избиравшийся по Серовскому одномандатному округу депутат Сергей Бидонько стал на вице-губернатором Свердловской области.

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В конце декабря прошлого года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры «Одна из причин, когда в 2018 году нас не пригласили на Олимпиаду 2018 года. Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходил и мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду», – объяснил Шипулин.