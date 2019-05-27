Экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Экс-мэр Риги Нил Ушаков, отстраненный от должности из-за нарушений, связанных с муниципальным предприятием, прошел в Европарламент, следует из данных Центризбиркома Латвии.

По данным голосования, партия Ушакова «Согласие», получает в Европарламенте два места. Всего от Латвии в Европарламент прошли пять партий: три из них получат по два места, две – по одному.

Во Франции на выборах в Европарламент одерживает победу «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а в Германии лидирует альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель. В Австрии побеждает Австрийская народная партия (АНП), главой которой является канцлер Себастьян Курц.

В Великобритании первое место занимает партия Brexit, лидером которой является Найджел Фараж. Эта страна не планировала участвовать в выборах в Европарламент, потому что планировала выйти из Европейского союза, однако впоследствии ей предоставили отсрочку.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая в 28 странах, входящих в Европейский союз. Явка на выборах составила 50,5%, это самый высокий показатель за 20 лет.