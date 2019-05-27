В Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

«В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — сообщили в ведомстве.

Через три минуты после старта наблюдение за «Союзом-2.1б» начали осуществлять наземные средства российских Воздушно-космических сил. В 9:32 разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от ракеты. Ожидается, что выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

В Минобороны запуск назвали успешным: все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. Отмечаетсчя, что это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.