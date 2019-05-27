Исследование: среднему российскому городу-миллионнику нужно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню экономики

В России средний город-миллионник сможет достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения через 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка», данные которого приводит РБК.

Валовый городской продукт — это ценность, создаваемая в городе в течение года или квартала. Сумма всех ВГП и продукта, произведенного вне городской черты, составляет валовый внутренний продукт (ВВП) страны. Всего в России 16 региональных городов-миллионников, По уровню ВГП их можно разделить на две группы:

продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах 1,4%. К этой группе относятся Екатеринбург, Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% они смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет;

отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Отстающим миллионникам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики Москвы 2017 года.

Валовый городской продукт Москвы на душу населения больше, чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 млн против 0,5 млн рублей в 2017 году), согласно данным КБ «Стрелка». В 2017 году все российские города-миллионники в 2017 году обеспечивали 32,3% ВВП страны, сюда входят Москва (54,4%), Петербург (15,1%), и нестоличные города-миллионники (30,5%), посчитали исследователи.

Они объяснили, что ускорение динамики валового продукта зависит от темпов наращивания объема инвестиций. Доля инвестиций относительно ВГП в региональных городах-миллионниках в 2010–2014 годах упала в среднем с 23,1% до 17,6% в 2015–2017 годах, в Петербурге этот показатель тоже снизился (с 17,6 до 15,5%).