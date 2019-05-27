СК возбудил уголовное дело после нападения главы района Хакасии на корреспондента «России 24»

Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района республики Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Зайцева заподозрили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК).

Журналист со съемочной группой пришел в кабинет к Зайцеву 22 мая, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Литомин спросил чиновника о том, насколько целесобразным было расходование бюджетных средств на строительство этого жилья. В ответ глава района разозлился и начал выгонять журналистов из кабинета. Зайцев толкнул Литомина, а затем повалил его на пол. Присутствующие в кабинете попытались помешать оператору снимать, а затем вывели съемочную группу в коридор.

После произошедшего Зайцев обвинил Литомина в провокации. В партии «Единая Россия», членом которой Зайцев является, пообещали, что инцидент рассмотрит партийная комиссия по этике.