Во Франции задержали подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе, который произошел 24 мая. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем твиттере.

Имени задержанного он не назвал. Кастанер поблагодарил за задержание подозреваемого антитеррористическое отделение полиции, судебную полицию в Лионе и Генеральную дирекцию внутренней безопасности Франции.

В результате взрыва в центре Лиона 13 человек получили легкие ранения. Le Progres сообщалo, что за две минуты до взрыва человек на велосипеде уронил сумку перед городской кондитерской Brioche Doree.

Позже СМИ со ссылкой на источники утверждали, что во время взрыва в центре Лиона использовался пероксид ацетона. Это вещество применялось во время серии терактов в Париже, которые произошли в 2015 году.