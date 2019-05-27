Вернувшегося в Россию уральского бизнесмена из «списка Титова» приговорили к условному сроку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бизнесмену Сергею Капчуку, вернувшемуся в Россию в прошлом году по так называемому «списку (бизнес-омбудсмена Бориса — прим.) Титова». Капчука приговорили к двум годам лишения свободы условно и амнистировали в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Приговор полностью совпал с требованиями государственного обвинения. Сам Сергей Капчук написал в своем фейсбуке, что будет обжаловать приговор. Себя он считает невиновным, и в суде настаивал на оправдательном приговоре.

Уголовное дело в отношении Сергея Капчука было возбуждено в 2001 году. Бизнесмена заподозрили в том, что в 1997 году он похитил из бюджета 2 млрд рублей.

Согласно позиции следствия, Капчук, занимая должность представителя губернатора Свердловской области при президенте России, обратился в правительство области с просьбой приобрести служебную квартиру в Москве. Деньги на покупку выделила «Свердловская железная дорога». Как утверждают следователи, деньги были переведены на счет фирмы брата Сергея Константина Капчука. А купленная квартира затем была продана.

Сам Сергей Капчук в разговоре с корреспондентом «Новой» заявлял, что квартира была передана на баланс правительства Свердловской области, а сам он в ней не жил, потому как почти сразу после покупки квартиры его перевели на работу в Екатеринбург.