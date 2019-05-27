Во втором туре президентских выборов Литвы победил экономист Науседа

Экономист Гитинас Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы с результатом 66,72% голосов, сообщила избирательная комиссия. Его уже поздравили с победой его соперница, депутат Ингрида Шимоните, и занимавшая два президентских поста подряд Даля Грибаускайте.

В своей первой речи в статусе новоизбранного президента Науседа заявил, что отличается от Грибаускайте и планирует изменить характер отношений страны с Россией. Однако, по его словам, если Россия не изменит позицию по Украине, то существенных перемен не будет.

Науседа был советником президента Валдаса Адамкуса по экономическим вопросам с 2004 по 2009 год, а после около десяти лет проработал главным экономистом скандинавского банка SEB в Литве. На выборы он шел в качестве самовыдвиженца и во время кампании выступал за усиление интеграции с Евросоюзом и НАТО.