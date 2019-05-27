Правительство планирует создать рейтинг регионов по выполнению нацпроектов

Правительство планирует составлять рейтинг российских регионов по выполнению ими целей и задач национальных проектов. Об этом сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он рассказал, что в настоящее время разработана система мониторинга показателей по выполнению нацпроектов. Эта система позволит оценивать достижение поставленных нацпроектом целей в регионах и увидеть их отставание от графика.

Рейтинг лучших и худших регионов, по словам, Живулина, построят на показателях, с помощью которых будут оценивать, какие регионы отстают по реализации нацпроекта, а какие с ней справляются. «Пятнадцать показателей уже утверждены президентом, сейчас мы дорабатываем методику их расчета, которую в скором времени презентуем», — уточнил он.

Сейчас, добавил Живулин, за реализацией каждого национального проекта стоят ответственные лица: куратор, руководитель, администраторы. За исполнение нацпроектов они несут персональную ответственность.

Напомним, в мае прошлого года правительство запустило нацпроекты по 12 направлениям для выполнения «майского указа» президента России Владимира Путина. Среди направлений, по которым началась реализация напроектов, в частности, демография, здравоохранение и образование.