В Одессе несколько сотен заключенных колонии устроили бунт

Несколько сотен заключенных Южной исправительной колонии № 51 в Одессе устроили беспорядки, из них около 30 забаррикадировались в одном из административных помещений. Об этом сообщает местное издание «Думская». По данным полиции, пострадали один осужденный и четверо сотрудников колонии.

Возле учреждения, как видно на трансляции, находятся пожарные машины, кареты скорой помощи и спецназ, а с территории колонии идет дым. В полиции уточнили, что там горела пожарная машина и гаражный бокс, их уже потушили. СМИ со ссылкой на очевидцев также сообщили о побеге нескольких заключенных (по разным данным, от 6 до 15 человек).

Глава украинской пенитенциарной службы заявил, что конфликт продолжался уже пять дней и перешел в «горячую стадию». По данным источника «Думской», около 5 дней назад в колонии якобы отменили свидания и общие приемы пищи в столовой после того, как одного из сотрудников ранили ножом, а в ответ на возмущения заключенных руководство колонии пообещало им 27 мая учения спецназа — те якобы решили «предупредить их бунтом».

Позднее украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной конфликта обыски в колонии. Она также опровергла сообщения о захвате заложников. При этом она рассказала, что начавшие беспорядки осужденные взяли в заложники трех медработников и трех охранников колонии — их уже освободили.