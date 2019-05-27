В Кремле отказались комментировать «слухи» об отставке Суркова

В Кремле назвали «слухами» появившуюся накануне информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы взаимоотношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем, — заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали».

Также в Кремле заявили, что сожалеют о выходе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу, отметив, что пока в Москве не знают, кто может заменить его на этом посту.

В конце прошлой недели в телеграм-каналах появилась информация о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об увольнении.

Сурков занимает эту должность с сентября 2013 года и курирует вопросы, связанные с ДНР и ЛНР. С 2017 года Сурков ведет переговоры со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.