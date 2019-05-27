На станции Шиес в Архангельской области произошло столкновение протестующих и силовиков. Есть пострадавшие

На станции Шиес, где вопреки протестам местных жителей строится полигон для захоронения московского мусора, произошло столкновение активистов и сотрудников ЧОП. Группа мужчин в форме охранников напала на выступающих против строительства свалки.

Утром на полигон КАМАЗами привезли стройматериалы, и, чтобы обеспечить разгрузку, ЧОПовцы начали теснить активистов с площадки. Людей стали сталкивать в канаву, полиция в происходящее не вмешивалась. Когда строители стали разгружать вагоны с песком, на протестующих вместе с частными охранниками пошли полиция и ОМОН.

Одному из экозащитников стало плохо, у него подозревают гипертонический криз, активисты вызвали «скорую помощь». Еще один мужчина получил травмы спины и ноги, третьему разбили лицо. Силовики и ЧОП оцепили стройплощадку, перекрыв на нее доступ.

По словам заместителя председателя Комитета защиты Вычегды Ивана Иванова, это первый случай, когда против местных жителей выступил ОМОН.

Напомним, стройка на Шиесе идет около года в отсутствие разрешительных документов. Юридически полигон находится на землях лесного фонда России. Местные жители объявили бессрочный протест из-за строительства свалки.