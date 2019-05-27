Глава Huawei выступил против запрета продукции Apple в Китае

Основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против запрета продукции американской компании Apple в Китае. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если это произойдет, то я буду первым, кто будет против, — сказал Чжэнфэй,

— Apple — мой учитель, он в лидерах. Будучи студентом, зачем я пойду против моего учителя? Никогда».

Основатель Huawei отметил, что компания в связи с введенными США ограничениями против нее либо увеличит поставки чипов, либо найдет другие альтернативы, чтобы сохранить преимущество на рынке смартфонов и 5G.

Напомним, США 16 мая внесли Huawei в черный список компаний, которые могут угрожать национальной безопасности или внешней политике страны. До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволяет министру торговли запрещать коммерческие сделки и услуги между американскими и иностранными компаниями.

Однако после введения санкций министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную лицензию, позволяющую ей частично возобновить деятельность в стране. Компания сможет до 19 августа поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств.