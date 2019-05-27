В Генпрокуратуре объяснили отсутствие дел по «панамскому архиву» бездействием властей Панамы
«Новая газета»редакция
Российские правоохранительные органы не завели ни одного дела по факту нарушений, обнаруженных после публикации «панамского архива», поскольку власти Панамы все еще не ответили на их запросы. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Центра антикоррупционной политики «Яблока», с которым ознакомилась «Новая».
Часть запросов власти Панамы отклонили, а на остальные еще не ответили. «В отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения», у надзорного ведомства нет оснований для принятия мер реагирования, отмечается в документе.
«Панамский архив» — это массивная утечка данных внутренней базы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которую в апреле 2016 года опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Исследовавшие ее журналисты выяснили, что офшоры есть у российских чиновников, депутатов и сенаторов, а также у 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.
Журналисты, в частности, обнаружили в базе упоминания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, замминистра внутренних дел Игоря Зубова и других высокопоставленных чиновников. «Новая газета» также писала об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга российского президента Владимира Путина.