На экс-координатора «Открытой России» в Тюмени завели уголовное дело

Против бывшего координатора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ). Об этом сообщила адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Погожая.

Дело на Михальчука завели 6 марта, он находится в статусе подозреваемого. Молодого человека обвиняют в том, что 17 февраля 2018 года он «выполнял роль координатора на семинаре», а 25 октября того же года «провел прямую линию видеоконференцсвязи» с бизнесменом и основателем движения Михаилом Ходорковским.

На прошлой неделе стало известно, что активиста объявили в федеральный розыск. Сейчас Михальчук не живет в России, так как в конце прошлого года уехал на учебу в Европу. «Я уже там узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Его завели после того, как мы провели онлайн-конференцию с Михаилом Ходорковским. После этого я решил не возвращаться в страну», — сказал он.

Это стало уже четвертым уголовным делом по ст. 284.1 УК, возбужденным против активистов «Открытой России». Первое из них завели на члена совета ликвидированного движения Анастасию Шевченко, в настоящее время она находится под домашнем арестом. Дела по этой статье возбудили также против экс-координаторов движения в Краснодаре Яны Антоновой и в Екатеринбурге Максима Верникова.

«Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Движение не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.