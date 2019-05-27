В Ставрополе неизвестный напал с ножом на редакцию местной газеты. Четверо журналистов ранены

В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров. Информацию подтвердила «Новой» дочь главного редактора Светлана Cундукова.

Жизни журналистов, как сообщил губернатор, ничего не угрожает. Двух человек уже отпустили домой, а еще двух госпитализировали, в том числе главного редактора Николая Бондаренко, которого врачи позднее прооперировали. Нападавший порезал ему щеку, метившись в горло, рассказала Сундукова.

Нападение, как вспомнила женщина, произошло около полудня. В редакцию газеты пришел некий мужчина, который ранее прислал туда свою статью, и стал высказывать претензии из-за того, что ее не напечатали в газете. «Он общался с главным редактором, потом достал нож и напал на него, а потом еще на троих сотрудников, уже во время задержания», – рассказала она.

«Наша газета "Родина" – это народная коммунистическая газета, туда приходит много людей, которые пишут свои письма, – объяснила Сундукова. – Некоторые, видимо, считают, что все, что присылается, мы обязаны опубликовать. В данном случае человек cчитал себя гением и очень обиделся, что его не напечатали».

Она также добавила, что мужчина не был журналистом, и затруднилась ответить на вопрос, чему была посвящена его статья. Как сообщил РИА Новости краевой депутат, она была об Иосифе Сталине. По данным телеграм-канала Baza, нападавшего зовут Константин Сиднев, он состоит на учете в психдиспансере c «серьезным психическим заболеванием».