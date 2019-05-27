В Пензе около 140 сотрудников областной станции скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Врачи Пензенской областной станции скорой помощи объявили «итальянскую забастовку». Их обращение опубликовало издание LeftPenza.

Профсоюз «Действие» сообщает о 135 участниках забастовки. «Итальянская забастовка» предполагает, что работники в рамках нее соблюдают все правила и исполняют свои должностные обязанности.

Обращение медиков адресовано губернатору региона Ивану Белозерцеву, депутатам регионального Заксобрания и Минздраву. Сотрудники скорой помощи потребовали, в частности, увеличить число реанимационных бригад, вернуть надбавки к зарплате за стаж и ночные часы работы. Помимо этого, они хотят, чтобы сломанные автомобили отремонтировали, а также перестали снимать с дежурств реанимобили.

Забастовку медики планируют провести в два этапа. На протяжении первого ряд врачей скорой помощи будут отказываться от работы в составе неполной бригады. Второй этап начнется 10 июня, во время нее водители бригад скорой помощи при выходе на линию будут отказываться принимать неисправные автомобили.

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В областном Минздраве Интерфаксу сообщили о получении заявления протестующих и сказали, что в настоящее время проверяют его законность. При этом пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина заявила радиостанции «Говорит Москва», что происходящее является коллективным обращением граждан, а не забастовкой.

Главный врач Пензенской областной станции скорой помощи Владимир Атякшев утверждал, что учреждение работает в штатном режиме.

В конце апреля в Кемеровской области медсестры объявили забастовку из-за массовых сокращений. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев тогда заявил, что митинги и забастовки недопустимы, поскольку они «порочат честь региона».