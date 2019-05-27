Бывшего смотрителя Сандармоха Сергея Колтырина приговорили к 9 годам колонии по делу о педофилии

Медвежьегорский районный суд Карелии приговорил бывшего директора районного музея Сергея Колтырина к 9 годам колонии общего режима по делу о педофилии и запретил 10 лет заниматься преподавательской деятельностью. Второй фигурант дела, житель Североморска Евгений Носов, получил 11 лет колонии.

Колтырина обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2, 4 ст. 135 УК), в мужеложстве в отношении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3, 5 ст. 134 УК), а также в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Носова обвинили по тем же статьям, кроме хранения оружия. Оба фигуранта отказались комментировать приговор.

Сергей Колтырин в суде. Фото: Сергей Маркелов / 7x7

Обвинение требовало для Колтырина 16 лет, для Носова — 18 лет колонии строгого режима. Прокурор Андрей Голубенко в комментарии журналистам сказал, что обвинение удовлетворено приговором, но сначала оно ознакомится с текстом, чтобы принять решение об обжаловании.

На вопрос, сколько всего было потерпевших и было ли чистосердечное признание, Голубенко не ответил, сославшись на то, что не может разглашать детали процесса, так как судебное следствие было закрытым.

Адвокат Колтырина Константин Кибизов на приговоре не присутствовал, но сказал, что, скорее всего, его доверитель будет обжаловать приговор. Оба фигуранта дела отказались комментировать решение суда.

Колтырина и Носова арестовали 3 октября 2018 года. По версии следствия, мужчины неоднократно насиловали дальнего родственника Носова, когда тому было еще 12 лет. Оба обвиняемых частично признали вину. Позже мужчин обвинили в половом сношении с несовершеннолетним.

В августе 2018 года Колтырина назначили куратором раскопок в лесном урочище Сандармох, которое проводило Российское военно-историческое общество. Он негативно высказывался о версии, согласно которой в Сандармохе могли быть захоронения жертв финской оккупации 1941-1944 годов. Колтырин настаивал на том, что в мемориале находятся останки репрессированных советских граждан.

Места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе обнаружили под руководством историка «Мемориала» Юрия Дмитриева, который с 2016 года находится под арестом по обвинению в создании порнографии с изображением несовершеннолетней приемной дочери.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал исследователя по этой статье, однако прокуратура обжаловала приговор, после чего дело отправили на пересмотр. Летом 2018 года на Дмитриева завели новое уголовное дело: помимо создания порнографии он обвиняется в насильственных действия сексуального характера по отношению к своей приемной дочери.