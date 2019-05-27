Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube-канала видео о протестах в Екатеринбурге

Видеохостинг YouTube направил письмо депутату Саратовской облдумы от КПРФ Николаю Бондаренко, в котором содержалось требование Роскомнадзора удалить с канала регионального парламентария видео о протестах в Екатеринбурге. Об этом рассказал «Медиазоне» сам Бондаренко.

Он опубликовал видео 14 мая на канале «Дневник депутата». Оно называлось «Драка с полицией в Екатеринбурге! ОМОН, Нацгвардия», на видеозаписи депутат рассказывал об акциях против строительства храма на территории сквера в Екатеринбурге.

Претензии Генпрокуратуры вызвали комментарии к видео, в которых она обнаружила призывы к экстремизму. Решение по этому поводу ведомство вынесло 21 мая. Депутат требование Роскомнадзора выполнил и удалил видеозапись.

Напомним, акции против строительства храма начались 13 мая у екатеринбургского театра Драмы. Во время них происходили столкновения протестующих и силовиков, активистов задерживали. Региональные власти согласились приостановить строительство храма после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей.