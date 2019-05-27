Суд еще на полгода продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы продлил до 17 ноября срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества.

Согласно решению судьи, Александра Маслова, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов остаются под домашним арестом. Остальные обвиняемые — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — в СИЗО.

В ходе первого заседания по делу прокурор выступила с ходатайством о продлении сроков стражи и домашнего ареста. По ее мнению, фигуранты дела обвиняются в тяжком преступлении и оснований для изменения меры пресечения нет.

Адвокаты, напротив, считают, что нет необходимости держать их подзащитных в изоляции, поскольку расследование завершено и дело находится в суде. Также защита просила предоставить им другой зал, который смог бы вместить всех участников процесса. Некоторые адвокаты и их подзащитные сидели на лавочках для слушателей.

Фото: сообщество «Дело Нового величия. Остановим произвол вместе»/ Facebook

«Нам невозможно тут работать, мои записи по делу лежат на коленке», — попросили защитники. Судья обещал решить этот вопрос «в рабочем порядке».

По делу «Нового величия» проходят 10 человек, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК). До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

В марте одного из фигурантов дела Рустама Рустамова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК) и заключил досудебное соглашение.

В конце апреля Люблинский суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Павла Ребровского. Он также признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. Он является ключевый свидетелем по делу. При этом защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.