Минюст в девятый раз не зарегистрирует партию Навального. У нее вновь украли название. Обновлено

Министерство юстиции откажет в регистрации партии оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего» из-за существования партии с таким же названием, заявил политик в блоге.

Ее 20 мая, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировал юрист Александр Зорин, который ранее неоднократно критиковал самого Навального и поддерживаемых им кандидатов. Ранее, как пишет Навальный, она называлась «Партией свободных граждан», в реестре партий Минюста она по-прежнему значится под этим именем.

О подаче документов на регистрацию партии в девятый раз глава Фонда борьбы с коррупцией Навального Иван Жданов сообщал в середине мая. Сторонники политика пытаются сделать это с 2012 года, однако Минюст им отказывает в этом.

Помимо ошибок в документах, министерство в качестве причины еще дважды называло наличие партий с аналогичным именем — «Народного альянса» и Партии прогресса, к созданию которых, по данным СМИ, был причастен политтехнолог Андрей Богданов.