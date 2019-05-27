Кудрин спрогнозировал рост ВВП менее 1% в 2019 году

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) не превысит 1% по итогам 2019 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

«Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — заявил чиновник.

Росстат оценил рост ВВП на 0,5% в первом квартале 2019 года, Центральный банк — на 1,0-1,5% (по итогам года — 1,2-1,7%). Министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что рост ВВП сохранится на уровне 1,3% и что во второй половине года рецессии не ожидается.

В первом квартале рост показателя замедлился до 0,5% из-за влияния налогово-бюджетной политики: «На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении», — говорилось в апрельском отчете ведомства.

Экономисты ранее отмечали, что в 2019 году экономика дополнительно получит 3,2% ВВП в связи с реализацией национальных проектов и что прямой эффект от их исполнения составит лишь 0,2% ВВП в год в 2019-2021 годах.

В качестве причин, почему нацпроекты не окажут серьезного влияния на ВВП страны, эксперты приводили задержку в их реализации (по состоянию на март исполнение по всем проектам составило 5,8%), а также то, что 60% расходов на нацпроекты в текущем году будут ориентированы на развитие инфраструктуры, поэтому их эффект на рост экономики будет реализован с опозданием.