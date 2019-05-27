На Кубани задержали активистов «Экологической вахты» за съемки с дрона

В Краснодарском крае полицейские задержали четверых участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» за съемки с дрона во время инспекции леса. Среди них — координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Экологи рассказали «ОВД-Инфо», что полицейские подошли к ним во время обеда и потребовали проехать в отдел «для разбирательства», поскольку съемка с дрона без разрешения запрещена. При этом активисты подчеркнули, что сам дрон у них полицейские не нашли.

До задержания экоактивисты исследовали огораживание земель и дорог под Геленджиком, в том числе публиковали фотографии этого с высоты.