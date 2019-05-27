Парламент Австрии выразил канцлеру Курцу вотум недоверия после скандального видео. Впервые с 1945 года

Себестьян Курц. Фото: EPA

Национальный совет Австрии выразил вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, сообщается на сайте парламента. Теперь президент страны обязан избрать новый состав правительства.

Заявление о вотуме недоверия внесли депутаты оппозиционной Социал-демократической партии, его также поддержали партия зеленых «Сейчас (Список Пильца)» и правая Австрийская партия свободы, которую до скандала с видео возглавлял бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

В парламенте отметили, что это первый случай недоверия всему правительству с основания Второй австрийской республики в 1945 году. Курц за этот период истории страны, как добавляет Kronen Zeitung, меньше других продержался в кресле канцлера — 525 дней.

Напомним, видео разговоров летом 2017 года на Ибице между вице-канцлером Штрахе и предполагаемой «племянницей российского олигарха» в середине мая опубликовали Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. На записи они обсуждали возможность приобретения ею крупной австрийской газеты Kronen Zeitung и строительные госконтракты в обмен на помощь партии Штрахе на выборах.

После начала скандала Штрахе ушел в отставку, а в коалиционном правительстве страны произошел распад между представителями Австрийской народной партии Курца и правой Австрийской партии свободы Штрахе. Из-за этого в стране назначили досрочные парламентские выборы на сентябрь.