В Кремле не стали комментировать слухи о передаче экс-президенту Аргентины исторического документа. Сейчас ее судят за его сокрытие

В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ о том, президент России Владимир Путин якобы подарил экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ, считавшийся пропавшим без вести.

«Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ, давать какие-нибудь комментарии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Речь идет о письме от 1835 года одного из лидеров борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке Хосе де Сан-Мартина своему ближайшему помощнику, будущему Верховному правителю Чили Бернардо О’Хиггинсу.

Уникальный исторический документ был найден во время обысков на вилле Киршнер в конце 2018 года по делу о преступном сговоре с целью отмывания денег в то время, когда она руководила страной.

Позднее против нее возбудили еще одно дело о сокрытии исторических реликвий, на прошлой неделе материалы уголовного следствия были переданы в суд.

В книге-биографии экс-президента Аргентины говорится, что этот исторический документ подарил Киршнер лично Путин во время ее приезда в Москву в 2015 году.

«Я посмотрела на него и спросила: “И где Вы его взяли?” Ответ был немедленным и удивил меня еще больше: “Мы специально посылали человека, чтобы купить это для вас в Нью-Йорке”», — говорится в книге (цитата по «Радио Свобода»).

Помимо письма Сан-Мартина, в доме нашли записную книжку президента Аргентины в 1916–1922 и 1928–1930 годах Иполито Иригойена. Оба артефакта были украдены неизвестными из государственного архива Аргентины и Национальной библиотеки Чили в 1976 и 1979 годах.