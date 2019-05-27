В Москве арестовали сына экс-сенатора Галлямова, сбившего инспектора ДПС в наркотическом опьянении

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова — 27-летнего Тимура Галлямова, сбившего инспектора ГИБДД. Об этом в суде сообщили Интерфаксу.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая: сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Галлямова на Кутузовском проспекте для проверки документов, однако тот попытался скрыться и во время погони сбил инспектора ДПС.

По данным экспертизы, сын бывшего сенатора находился в состоянии наркотического опьянения. Сам он в суде признался, что в день ДТП принял 1 грамм кокаина. Галлямова обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).