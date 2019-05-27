Лидера правящей партии Румынии приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения

Верховный суд Румынии приговорил лидера правящей Социал-демократической партии (СДП), председателя Палаты депутатов Ливиу Драгню к трем с половиной годам тюремного заключения. Этим окончательным решением подтверждается ранее вынесенный приговор первой судебной инстанции.

Драгню обвиняли в том, что в 2013 году он, будучи главой уездного совета Телеорман, незаконно содействовал получению зарплаты двумя сотрудницами уездного комитета СДП из бюджета местного управления по защите прав детей.

Ранее Ливиу Драгня занимал должности министра внутренних дел, заместителя премьер-министра и министра администрации и регионального развития. Весной 2016 года он получил двухлетний условный срок года по делу, связанному с «злоупотреблением властью» во время референдума 2012 года об импичменте тогдашнего президента Румынии Траяна Бэсеску. Теперь Драгне предстоит добровольно сдаться полиции либо быть арестованным.

Сообщение о приговоре лидеру СДП совпало с новостью о том, что правящая партия Румынии потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав 23,39 процента голосов, в то время как оппозиционной Национал-либеральной партии досталось 26,8 процента.