На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

На соратника политика Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом написал в фейсбуке директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Волков опубликовал в твиттере видеозапись оглашения решения о штрафе жителя Новгородской области Юрия Картыжева, которого обвиняли по статье о неуважении к власти. Комментируя решение суда, он написал: «Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин — сказочный (матерное слово). Послушайте, важный документ эпохи, конечно».

Согласно результатам экспертизы, которые приводятся в протоколе, Волков использовал бранную табуированную лексику «для выражения негативной оценки Президента Российской Федерации В.В. Путина».

«Волков цитировал решение суда по делу Картыжева, это прямо дословно цитата из решения суда. Более того, во время написания твита Волков был не в России (КоАП РФ действует только на территорию РФ). Ну и конечно Путин – физическое лицо, а не Президент», — пояснил Жданов.

Сейчас Волков находится в спецприемнике за повторное нарушение правил организации митинга (ч. 4. ст. 20.2 КоАП). Его арестовали на 20 суток 22 мая из-за акции против пенсионной реформы, прошедшей 9 сентября прошлого года.

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Напомним, закон о наказании за оскорбление власти в интернете президент России Владимир Путин подписал 18 марта, 29 марта он вступил в силу. Закон предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч (третье и следующие правонарушения — от 200 до 300 тысяч).