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Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Общество

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Бренд Black Star Wear, которым владеет рэпер Тимати, и сеть магазинов «Армия России» («Военторг») выпустили коллекцию одежды «Черная звезда». Об этом сообщает ТАСС. 

«Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода», — сказал Тимати перед началом показа в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

По словам представителей «Военторга», в основе коллекции  такие ценности, как «убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге». Коллекцию можно будет приобрести в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear. 

После показа Тимати подарил министру обороны Сергею Шойгу фирменную армейскую куртку от бренда Black Star. 

Акционерное общество «Военторг» было создано по указу президента России и приказу Минобороны. «Военторг» оказывает услуги по организации различных услуг в сфере бытового обеспечения Минобороны.

В 2009 году Тимати заявил, что не служил в армии, так как большое количество тату на его теле послужило поводом для дальнейших обследований у психиатра.

«В моем военном билете так и написали: “Психически неуравновешен”. На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности», — сказал он, добавив, что остался рад такому исходу дела и не будет «попусту тратить свое время». 

Теги:
минобороны, nt
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