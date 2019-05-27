Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, которым владеет рэпер Тимати, и сеть магазинов «Армия России» («Военторг») выпустили коллекцию одежды «Черная звезда». Об этом сообщает ТАСС.

"Армия России" и Тимати представили совместную коллекцию одежды "Черная звезда". Собрали для вас кадры с премьерного показа, который состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной:https://t.co/mc6LGxxBPQ pic.twitter.com/twDbSGVyVQ — ТАСС (@tass_agency) May 27, 2019

«Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода», — сказал Тимати перед началом показа в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

По словам представителей «Военторга», в основе коллекции такие ценности, как «убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге». Коллекцию можно будет приобрести в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear.

После показа Тимати подарил министру обороны Сергею Шойгу фирменную армейскую куртку от бренда Black Star.

Акционерное общество «Военторг» было создано по указу президента России и приказу Минобороны. «Военторг» оказывает услуги по организации различных услуг в сфере бытового обеспечения Минобороны.

В 2009 году Тимати заявил, что не служил в армии, так как большое количество тату на его теле послужило поводом для дальнейших обследований у психиатра.

«В моем военном билете так и написали: “Психически неуравновешен”. На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности», — сказал он, добавив, что остался рад такому исходу дела и не будет «попусту тратить свое время».