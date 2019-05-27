Путин назвал залог эффективной мерой пресечения в делах по экономическим статьям

Президент России Владимир Путин заявил, что залог может быть эффективной мерой пресечения в экономических уголовных делах, передает Интерфакс.

На встрече с президентом уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сказал, что необходимо «изменить законодательство», чтобы к фигурантам экономических уголовных дел суды применяли в качестве меры пресечения залог, а не арест. По его мнение, «содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес».

В ответ Путин заявил, что необходимо «внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть». «Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», – сказал президент.

Напомним, в феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, кандидат в президенты и бизес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту Владимиру Путину.

При этом позже Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения дел против 25 фигурантов списка. При этом несколько человек из списка вернулись в Россию, и уголовное преследование в отношении них прекратили.