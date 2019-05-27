Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров МТС

Экс-главу администрации президента и действующего советника главы государства Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров компании МТС. Об этом сообщает Интерфакс.

В состав совета директоров МТС также выдвинули Феликса Евтушенкова, заместителя главы совета директоров АФК «Система» и сына владельца компании Владимира Евтушенкова, а также директора Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Голосование по выборам в совдир МТС пройдет 27 июня на годовом общем собрании акционеров компании.

Летом прошлого года стало известно, что Юмашев уже 18 лет занимает должность советника Владимира Путина на общественных началах.

В 1997–1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. До прихода в АП, в 1991–1995 годах, Юмашев работал заместителем главного редактора «Огонька», а затем — главным редактором. Он женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.