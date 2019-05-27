Чайка рекомендовал прокурора Дагестана на аналогичную должность в Москве

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

«В Мосгордуму Генеральным прокурором внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков.

Зимой прошлого года в Дагестане проводились масштабные проверки «состояния законности в республике». В результате были арестованы ряд высокопоставленных чиновников, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев и временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов.

Тогда же указом президента Дениса Попова назначили на должность прокурора Дагестана на пять лет. Чайка отмечал, что Попов работает в правоохранительной структуре более 20 лет и за это время проявил себя как порядочный, энергичный и эффективный работник.

До назначения прокурором Дагестана Попов занимал должность прокурора Хакасии, на которую был назначен в 2015 году.