На смоленского блогера составили протокол из-за картинки с Путиным под постом о штрафе за неуважение к власти

На смоленского блогера Сергея Командирова составили протокол (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за картинки с изображением президента России Владимира Путина под новостью о штрафе по статье о «неуважении к власти».

Как сообщает «7×7» со ссылкой на документ, блогер разместил «в открытом доступе фото с изображением Президента РФ Путина В. В. и текст “Знает каждый гражданин кто… № 1”».

Комментарий сопровождался сообщением: «Чекайте — не засудят, “кишка тонка”, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить», — уточняет «Медиазона».

По словам Командирова, участковый Андрей Гавриленков посоветовал ему признать вину, чтобы получить минимальное наказание, однако блогер отказался.

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Командиров прокомментировал пост во «ВКонтакте» о первом деле по статье о «неуважении к власти». 23 апреля жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей за две записи с фразой «Путин — сказочный (матерное слово)».