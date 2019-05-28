Неизвестный напал с ножом на школьниц в японском городе Кавасаки. Два человека погибли

Неизвестный напал с ножом на автобусной остановке в японском городе Кавасаки. Два человека, ученица начальной школы и мужчина в возрасте около 30 лет, погибли, еще не менее 15 человек пострадали, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел около 7:45 (1:45 мск) возле станции Ноборито. Большинство пострадавших — школьницы в возрасте от 6 до 7 лет, которые ждали автобуса до частной школы Каритас.

Подозреваемый, 57-летний мужчина, скончался. После нападения он ударил себя ножом в шею. Полиция пока не называет мотивы его действий и не раскрывает имя. Сообщается, что на месте происшествия были найдены два ножа.