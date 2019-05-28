Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Правительство запретило государственным и муниципальным учреждениям закупать импортные вина. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте российского кабмина.

Ограничительные меры касаются вин, игристых вин, ликерных вин и фруктовых (плодовых) вин. Меры направлены на содействие развитию отечественного виноградарства и виноделия.

«Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д.», — добавили в правительстве.

В 2016 году Медведев подписал распоряжение о запрете госзакупок еще ряда иностранных товаров, включая рыбную и мясную продукцию, молоко, рис, сахар, сливочное масло и пищевую соль. Подобные меры, как и сейчас, были предприняты для поддержки российских производителей.