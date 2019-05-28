Авиакомпании попросили Минтранс проверить надежность SSJ-100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит провести оперативную проверку SSJ 100 «как типа на соответствие сертификационным требованиям». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо АЭВТ к министру транспорта Евгению Дитриху.

Авиакомпании просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, а также систему защиты самолета от поражения статическим электричеством.

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево. Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», — говорится в письме.

По данным источника издания, за время эксплуатации SSJ 100 «Аэрофлотом» зафиксировано десять отказов систем самолета во время полета. Как утверждает другой источник газеты, за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты «Аэрофлота», но «ни одно из них не приводило к отказу систем».

В Объединенной авиастроительной корпорации назвали просьбу АЭВТ давлением на комиссию по расследованию катастрофы.

«До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности», — сообщили в организации.