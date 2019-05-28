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Авиакомпании попросили Минтранс проверить надежность SSJ-100

Общество

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит провести оперативную проверку SSJ 100 «как типа на соответствие сертификационным требованиям». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо АЭВТ к министру транспорта Евгению Дитриху. 

Авиакомпании просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, а также систему защиты самолета от поражения статическим электричеством. 

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево. Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», — говорится в письме.

По данным источника издания, за время эксплуатации SSJ 100 «Аэрофлотом» зафиксировано десять отказов систем самолета во время полета. Как утверждает другой источник газеты, за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты «Аэрофлота», но «ни одно из них не приводило к отказу систем».

В Объединенной авиастроительной корпорации назвали просьбу АЭВТ давлением на комиссию по расследованию катастрофы. 

«До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности», — сообщили в организации. 

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Напомним, в выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. СМИ сообщали, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов. 

После катастрофы постоянно появляются сообщения об отмене или задержке рейсов, выполняемых SSJ-100, из-за технических неисправностей. 

Теги:
авиакомпании, авиакатастрофа, nt
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