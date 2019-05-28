Владельцу издания для бухгалтеров «Клерк.ру» пригрозили тюрьмой из-за карикатур и критики ФНС

Владелец издания для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев рассказал об угрозах из-за карикатур на госслужащих, в том числе на сотрудников налоговых органов. Об этом он сам сообщил на сайте издания.

По его словам, на прошлой неделе Мальцева вызвали на допрос в Федеральную налоговую службу по Краснодару.

«На меня вышли через череду посредников в этот же день и сообщили, что на меня есть заказ. Дословно: “Прикрыть на год”», — рассказал он.

Мальцев добавил, что неизвестные пригрозили ему тюрьмой и проблемами на работе у бывшей жены. Ему предложили удалить несколько коллажей к новостям, опубликованных на сайте издания.

Кроме того, от Мальцева потребовали не размещать критику информационных систем ФНС, а также не наносить ущерб репутации госорганов, в том числе в области налогового администрирования и контроля.

«На протяжении всей пятницы нетерпеливо требуют удалить, дергают звонками. Несколько звонков в субботу. А вчера, в воскресенье, мне передали, что сегодня со мной свяжется человек. Представится как Николай Николаевич», — добавил Мальцев.

Издание для бухгалтеров «Клерк.ру» появилось в октябре 2001 года. По словам Мальцева, ежемесячно сайт посещают более трех миллионов бухгалтеров и предпринимателей.