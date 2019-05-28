Минэкономразвития предложило запретить публикацию сведений о владельцах недвижимости

Минэкономразвития предложило запретить предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам. Проект поправок размещен на портале раскрытия информации. На него обратил внимание сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: физическим и должностным лицам в размере 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 100 тысяч рублей, юридическим лицам — 400 тысяч рублей. Бизнесменам и юрлицам также может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Свою иницативу ведомство объяснило большим количеством жалоб на нарушение порядка предоставления сведений из ЕГРН, в том числе на то, что сведения, полученные путем электронного запроса через «сайты-двойники», содержат недостоверную информацию о правах на имущество.

По мнению Албурова, принятие законопроекта может повлиять на работу журналистов и расследователей: «“Бонусом” закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача и публикация этих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам».

В пресс-службе ведомства и Росреестра заявили, что законопроект о штрафах за предоставление сведений третьим лицам не нарушает принцип открытости ЕГРН и не препятствует осуществлению журналистской деятельности.

Одновременно Минэкономразвития предложило изменить тарифы за получение сведений из ЕГРН. Сейчас на единовременный запрос есть несколько тарифов в зависимости от числа выписок, цена на них варьируется от 320 до 960 тысяч рублей. Ведомство предлагает установить всего два тарифа: не более 50 000 и не более 100 000 выписок за 1,1 млн рублей и 29 млн рублей соответственно.

«Новый законопроект скорее касается частных магазинов выписок из ЕГРН, которые фактически создают конкуренцию официальному реестру. Но с учетом непредсказуемой правоприменительной практики в России я допускаю, что от новой санкции могут пострадать обычные граждане», — отметил замглавы «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов.