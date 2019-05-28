Россия потребовала разъяснить основания проверки телефонов приезжающих в Китай туристов

Генеральное консульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту китайской стороне с просьбой разъяснить критерии и основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР. Об сообщает ТАСС.

«Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено», — рассказал атташе генконсульства Григорий Колышкин

Ранее Генконсульство России в Гуанчжоу предупредило, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенных «в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу», у туристов могут проверять переписки, фотографии, видео, электронные документы и проводить индивидуальные собеседования, чтобы убедиться, что категории оформленных виз соответствуют целям въезда.

«В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», — отмечалось в сообщении.

В таком случае россиянина проводят в «специальное помещение», куда к нему не будут пускать ни сотрудников консульства, ни представителей авиакомпании. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.