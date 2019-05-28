В Саратовской области подросток пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу

В городе Вольске Саратовской области подросток пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу. Нападавшего задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Уточняется, что инцидент произошел в средней школе № 4 Вольска (поселок Большевик). «По предварительным данным, учащийся 2004 года рождения бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, потом напал на ученицу этой же школы 2007 года рождения и ударил ее по голове, предположительно, ледорубом. Девочка госпитализирована», — пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

В Минздраве Саратовской области уточнили, что в больницу к пострадавшей направлена санавиация с врачами областной детской клинической больницы.

«Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение — необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте», — сказали в пресс-службе.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил «немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате инцидента».