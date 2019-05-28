В Томске возбудили первое дело по новой статье о «криминальных авторитетах»

В Томске полиция возбудила уголовное дело по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) против местного «вора в законе», говорится на сайте местного управления МВД. До этого СМИ не сообщали об уголовных делах по этой статье.

«Житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус «вора в законе», <...> занимал высшее положение в преступной иерархии региона», — пояснили в ведомстве, добавив, что мужчину арестовали. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным Интерфакса, речь идет о криминальном авторитете Коле Томском (Николай Кузьмичев).

Закон об ужесточении ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии» президент России Владимир Путин подписал 1 апреля.

Согласно поправкам, преступления, совершенные лицом «высшего положения в преступной иерархии», будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным заключением.