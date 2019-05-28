Сербия привела армию в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию в боеготовность после обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает национальный телеканал РТС.

Решение Вучича вызвано тем, что утром 28 мая власти Косово арестовали несколько проживающих на севере Приштины сербов. Среди арестованных оказался россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Позже организация заявила, что мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. По данным издания Alo, спецназовцы избили Краснощекова после того, как услышали, что он разговаривает на сербском языке. В министерстве иностранных дел России назвали задержание Краснощекова провокацией и потребовали его немедленного освобождения, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.

Агентство Tanjug передает, что в ходе операций началась перестрелка, двое сербов получили легкие ранения. Отмечается, что сотрудники албанского спецназа идут вдоль автотрассы, ведут стрельбу и бросают гранаты. Население Косовска-Митровицы начало делать баррикады для защиты от силовиков.

Премьер-министр непризнанной республики Рамуш Харадинай объяснил аресты борьбой с преступностью и контрабандой, однако Белград считает, что Косово таким образом хочет запугать сербов и изгнать их с этой территории, также оставить ее без сербской полиции. Белград уверен, что такие действия представляют прямую угрозу миру. Руководство Сербии пообещало, что в случае продолжения арестов оно собирается «отреагировать в течение дня».

Ранее Вучич в обращении к парламенту заявил, что столица больше не контролирует Косово. Он подчеркнул, что теперь Сербии нужно определиться: заморозить конфликт с Косово или налаживать отношения. Президент отметил, что сам выступает за второй вариант.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет нашей власти в Косово и Метохии, кроме фактической в сфере здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность»,

— сообщил Вучич.

30 апреля глава Косова Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Он утверждает, что нельзя решать проблему по модели «двух Германий» или двойного суверенитета.

В течение всех лет, прошедших со времени одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году, проблема его признания остается одной из самых острых в регионе и мире в целом. Последняя попытка посадить Белград и Приштину за стол переговоров была сделана на неформальном саммите Западных Балкан в Берлине, устроенном Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном в Берлине в конце апреля.

Попытка примирить стороны, в том числе на основе предлагавшейся некоторыми участниками переговорного процесса корректировки границ Сербии и Косово с учетом этнического фактора, воплощения в жизнь не нашла. Следующая встреча по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной намечена на первые дни июля, когда в Париже должно состояться очередное заседание участников так называемого «Берлинского процесса» — он предполагает проведение регулярных встреч представителей ЕС и стран Балканского полуострова с целью «стимулирования регионального сотрудничества и экономического роста государств региона».