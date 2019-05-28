Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца после скандала с «племянницей российского олигарха»

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца после того, как парламент страны выразил ему вотум недоверия, сообщает Kronen Zeitung.

Временно исполняющим обязанности канцлера назначен министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Легер. Он должен будет собрать команду временного правительства, которое будет руководить страной до проведения досрочных парламентских выборов, запланированных на осень.

Отставка всего кабинета министров произошла на фоне скандала с участием вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. Заявление о вотуме недоверия накануне внесли депутаты оппозиционной Социал-демократической партии, его также поддержали партия зеленых «Сейчас (Список Пильца)» и правая Австрийская партия свободы, которую до скандала возглавлял Штрахе.

Это первый случай недоверия всему правительству с основания Второй австрийской республики в 1945 году. Курц за этот период истории страны меньше других продержался в кресле канцлера — 525 дней.

Напомним, в середине мая Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видео разговоров между вице-канцлером Штрахе и женщиной, которую представляют «племянницей российского олигарха». Разговор произошел летом 2017 года на Ибице: на записи они обсуждали возможность приобретения ею крупной австрийской газеты Kronen Zeitung и строительные госконтракты в обмен на помощь партии Штрахе на выборах.

После начала скандала Штрахе ушел в отставку, а в коалиционном правительстве страны произошел распад между представителями Австрийской народной партии Курца и правой Австрийской партии свободы Штрахе, из-за чего в стране назначили досрочные парламентские выборы.