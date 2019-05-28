Москалькова: количество оправдательных приговоров в 2018 году снизилось до четверти процента

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось до четверти процента. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О соблюдении прав граждан в уголовном судопроизводстве».

«В 2018 году их (оправдательных приговоров —прим.) было вынесено 2 195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу — или 0,3%)», — говорится в докладе.

Москалькова со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда отмечает, что в прошлом году суды прекратили дела 193 тысяч человек, в том числе и дела 2,3 тысяч человек по реабилитирующим основаниям.

По данным омбудсмена, проблема соблюдения прав участников уголовного процесса остается актуальной. Говоря о причинах несоблюдения прав участников уголовного процесса, Москолькова выделяет следующие причины:

недостаточность полномочий прокурора при осуществлении надзора на стадии предварительного следствия;

отсутствие в уголовно-процессуальном законе ограничений сроков содержания под стражей на этапе ознакомления с уголовным делом по окончанию расследования и в стадиях судебного рассмотрения дела;

отсутствие до последнего времени «надрегиональных» инстанций, выполняющих функции судебного контроля в вышестоящем суде;

недопуск адвокатов к своим подзащитным, содержащимся под стражей, без разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, несмотря на то, что закон не устанавливает разрешительный порядок свидания адвокатов и их доверителей;

отсутствие возможности беспрепятственного посещения адвокатами своих подзащитных в следственных изоляторах, имеющих дефицит свободных «следственных кабинетов»;

отсуствие четкого законодательного регулирования вопросов легализации результатов оперативно-розыскной деятельности;

несовершенство правовых норм, регламентирующих правоотношения, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела;

многие другие проблемы, связанные с несовершенством уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики.

В докладе говорится, что в 2018 году уполномоченному по правам человека поступило более 11 тысяч жалоб, треть из которых связана с обоснованностью и справедливостью приговоров и иных судебных решений. «По результатам инициированных мною проверок, проведенных компетентными ораганами, восстановлены права 6 626 граждан».

Ранее глава Следственный комитет (СК) Александр Бастрыкин заявил, что в 2018 году уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследует ведомство, составило 0,51% или 516 оправданных человек.

Бастрыкин объяснил такой показатель стабильностью и качеством работы СК: «В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами».