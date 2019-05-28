Связанные с Пригожиным компании поставят в школы питание на 2,6 млрд рублей 

Связанные с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании «Школьник-ЮЗ» и «Московский школьник» получили три контракта на поставку питания в школы и детские сады Москвы на 2,6 млрд рублей. Это следует из карточек госзакупок, на которые обратило внимание «МБХ медиа».

Первый и второй контракт предполагают поставку фирмой «Школьник-ЮЗ» продуктов и воды в 32 столичные школы в сумме почти на 2,2 млрд рублей. В рамках третьего контракта «Московский школьник» поставит питание почти на 400 млн рублей в образовательные учреждения Москвы.

Документы подразумевают обеспечение заведений различными напитками, мясной и рыбной продукцией, десертами, фруктами и овощами для завтраков, обедов, полдников и ужинов. Компании должны поставить питание с июля до конца декабря и с 1 января по конец июня 2020 года.

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Зимой после массового отравления детсадовцев из Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании-поставщика питания «Конкорд», которую также связывают с Пригожиным. По версии следствия, причиной заражения стал некачественный творог.

В апреле Роспотребнадзор подтвердил, что «Конкорд», «Московский школьник» и «Школьник ЮЗ» также нарушили санитарное законодательство. Они поставляли питание в школы и детские сады столицы в прошлом году. Роспотребнадзор выписал компаниям штрафы. Однако Арбитражный суд Москвы прекратил административные производства в отношении «Московского школьника» и «Школьника-ЮЗ». «Конкорд» выплатила штраф в 2 млн рублей.