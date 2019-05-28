Россия потеряла 35 млрд рублей из-за аварий космических ракет

За последние девять лет Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических запусков. Это следует из документа «Роскосмоса» к проекту постановления правительства.

С 2010 по 2018 год произошло 11 аварий при запусках космической техники. При этом страховые выплаты покрыли ущерб только на 20 млрд рублей из общей суммы. «Роскосмос» потерял 10,5 млрд рублей из-за того, что некоторые запуски не были застрахованы. Согласно документу, за этот период были застрахованы 80 космических аппаратов на 187,5 млрд рублей. На организацию страхования потратили только 8% стоимости космической техники.

«Роскосмос» просит направить больше средств на страхование запусков в ближайшие три года. Госкорпорация запланировала 54 запуска космических ракет на 259 млрд рублей. При этом аварии во время транспортировки аппаратов не покрываются страховкой.

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«Роскосмос» также просит включить в страхование космические аппараты системы «Глонасс», 11 из которых хотят запустить до конца следующего года.

Одна из последних аварий произошла в октябре во время старта ракеты «Союз». Она направлялась с экипажем на борту к Международной космической станции, когда произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг совершили аварийное приземление в Казахстане.