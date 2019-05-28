В пермской гимназии с разными проходными баллами для мальчиков и девочек объявили дополнительный набор в первые классы

В гимназии № 4 Перми, где проходной балл в первый класс для девочек сделали выше, чем для мальчиков, открыли дополнительные места для первоклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии № 4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек», — рассказали в департаменте образования.

При этом результаты отбора останутся без изменений, и гимназия откажется от балльно-рейтинговой системы при наборе в первые классы лишь со следующего года. В учебном учреждении объяснили, что такой подход «обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям».

На прошлой неделе в соцсетях распространился документ, из которого следовало, что для поступления в престижную пермскую гимназию для мальчиков установили проходной балл 65,7, а для девочек — 69,1.

Директор школы Татьяна Дьякова объяснила это гендерным принципом обучения и отсутствием чисто «девчачьих» классов: «Как правило, девочки более прилежные, <...> а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже».

Прокуратура начала проверку школы, а городская администрация пообещала, что директору будет объявлен выговор за превышение полномочий.